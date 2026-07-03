「日本に勝利すると『吊り目』のジェスチャー」…ブラジルのインフルエンサーの人種差別行為に批判殺到

【NEWSIS】ブラジルのあるインフルエンサーが、サッカー日本代表に向けた人種差別的なジェスチャーをソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）に投稿し、激しい批判を浴びている。

中国メディアの虎撲（フープ・ドットコム）によると、最近ブラジルのインフルエンサー「brenndamaral」（フォロワー約1万8000人）は、2026 FIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル対日本の試合が終了した後、自身のSNSストーリーに日本人を嘲笑するものと解釈される人種差別的なジェスチャーを含む写真を投稿した。

この投稿はオンラインを通じて急速に拡散し、ある虎撲のユーザーはこれをキャプチャーして「試合後、ブラジルのファンでありインフルエンサーの人物が日本人に対する人種差別的なジェスチャーをした」としてシェアした。

論争が拡大すると、このインフルエンサーはSNSのアカウント名を変更した後、さらにアカウントを非公開に切り替えたという。しかし、すでに投稿は複数のオンラインコミュニティやSNSを通じて拡散しており、批判が続いている。

インターネットユーザーたちは「これは日本人だけでなく、すべてのアジア人を侮辱した行動だ」「彼らの目には中国人も韓国人もすべて同じ対象に見えたはずだ」「明白な人種差別」などの反応を示し、怒りを露わにした。

今回の問題は、6月30日（日本時間）に米ヒューストンで行われたW杯決勝トーナメント1回戦でブラジルが日本に2-1の逆転勝利を収めた直後に発生した。ブラジルは後半のカゼミーロの同点ゴールと、アディショナルタイムのガブリエウ・マルティネッリの決勝ゴールでベスト16進出に成功したが、試合直後に浮上したインフルエンサーの人種差別論争が勝利のムードに冷水を浴びせた。