「月純利益5000ドル」　米国の20代学生、学業を中断し洗車ビジネスに飛び込む

【NEWSIS】米国で、通常の洗車よりもはるかに精巧に車両の内外を整えるサービスである「自動車ディテイリング洗車」が、若年層の新たな起業手段として注目されている。創業コストが低く、洗車の動画がソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）で人気を集めていることから、学業や仕事を辞めてまで飛び込むケースも増えている。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが1日（現地時間）に報じたところによると、米国オハイオ州セーラムに住むベンジャミン・シーツさん（22）は、ケント州立大学に在学中だった今年5月に学業を中断したという。その後、実家のガレージでディテイリング洗車ビジネスを本格的に開始したとのことだ。ベンジャミン・シーツさんはこの仕事で、毎月5000ドル（約80万円）の純利益を記録しているという。

ベンジャミン・シーツさんは、セダン1台を掃除する基本商品を180ドルから提供しており、全体的な保護コーティングまで加えると料金は2000ドルになると説明した。すでに2カ月分の予約が埋まっており、補助スタッフの採用も検討しているとのことだ。

SNSでの拡散も勢いを増している。TikTokでは「#cardetailing」というハッシュタグが付いた投稿が180万件に達し、ここ1カ月の間に関連動画の再生回数が30％以上増加した。

マイアミのエリ・オルティスさん（27）は、2021年にアマゾンの物流センターで時給15ドルを受け取っていたが退職し、フードデリバリーを経て、洗車ビジネスに飛び込んだ、と同メディアは報じた。

エリ・オルティスさんは現在、従業員6人、店舗1カ所、バン3台を抱えて仕事をしており、およそ1万8500ドルの純利益を記録しているという。SNSのフォロワー数が94万人規模にまで増えたことで、講義やコーチ業などへと事業を広げている。

業界では、資格がなくても機材さえそろえばすぐに起業できる点を、同ビジネスの最大の強みと見ている。

国際ディテイリング協会のメーガン・ボイリエ会長は、基本的な洗浄を行うレベルであれば、小規模な機材を車に積んで今すぐに営業を始めることができると強調した。ただし、セラミック・コーティングのような高級サービスには、別途作業場や追加の投資が必要だと説明している。

教育市場も拡大している。ピッツバーグで三日間・1995ドルの教育コースを運営するニコラス・バコさんは、これまで4年間で、全国から受講の問い合わせが50％以上増えたと話している。

しかし、参入障壁が低いことから、すでに業者間の競争は激化している。これについてウォール・ストリート・ジャーナルは、競争の激化や季節性、原油高に伴う消費縮小に耐えながら、収益をいかに安定的に拡大できるかが今後の鍵だと分析した。