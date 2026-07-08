記事入力 : 2026/07/08 10:05

知的障害の同級生の服を脱がせて集団暴行…天安の中学生2人逮捕

知的障害の同級生の服を脱がせて集団暴行…天安の中学生2人逮捕

　忠清南道天安市で、知的障害のある同い年の生徒に集団で暴行を加え、その様子を不法に撮影した中学生2人が警察に逮捕された。

　忠南警察庁は7日、暴力行為処罰法違反（共同暴行）および性暴力処罰法違反（カメラ等利用撮影・撮影物等利用脅迫）などの容疑で、中学生の少年Aと少年Bを逮捕したと発表した。

　警察によると、少年Aと少年Bを含む加害生徒7人は、去る5月26日に天安市内の屋外休憩所などで、知的障害のある同級生C君に集団暴行を加えた疑いが持たれている。特に少年Aと少年Bは、C君の服を無理やり脱がせた後、身体の一部を不法に撮影し、それをシェアして脅迫した疑いも持たれている。

　警察は、加害生徒7人全員の犯罪容疑が認められると判断し、刑事罰を受けない満14歳未満の触法少年3人を除く4人について逮捕状（拘束令状）を請求した。

　令状実質審査の過程で、加害生徒側は「親など保護者と一緒に生活しており、逃亡するおそれはない」として、身柄を拘束して捜査する必要性を否認したという。

　しかし裁判所は事案の重大性を考慮し、少年Aと少年Bの2人に対して「逃亡のおそれがある」として逮捕状を発付した。警察は近く、2人を検察に送致する方針だ。

キム・ジョンヨプ記者
チョソン・ドットコム／朝鮮日報日本語版
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