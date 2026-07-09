「イム・ヨンウンが出る夢を3日連続で見た後、宝くじを買ったら5億ウォン当選」

【TV朝鮮】宝くじ受託事業者トンヘン宝くじが9日に発表したところによると、「スピット1000」第107回の1等当選者Aさんは、歌手イム・ヨンウンが登場する夢を3日連続で見た後、5億ウォン（約5400万円）の宝くじに当選したとという。

【写真】FCソウルの試合のキックオフに登場した歌手イム・ヨンウン

Aさんは「最近、夢の中に後光が差して明るく輝く歌手イム・ヨンウンさんが3日連続で出てきた」とした上で「一緒にあいさつし、楽しいひとときを過ごす夢だった」と話した。

さらに「配偶者に夢の話をすると『吉夢のようだ』と言われたので、その日、きょうだいと一緒に宝くじ販売所に立ち寄り、スピット1000を購入することになった」と説明した。

宝くじを購入したAさんは、きょうだいと一緒に宝くじが当選したかどうか確認した。

最初は5000ウォン当選したのだと思ったが、宝くじをもう一度見返したきょうだいが「5億ウォン当選だよ！」と叫んだという。

Aさんは「当選した瞬間はとても驚き、頭が真っ白になって信じられず、しばらく何も言葉が出なかった」と伝えた。

毎週スピット1000を購入してきたというAさんは「当選金は家を購入するために使う予定だ」とした上で「わたしにこのように大きな幸運が訪れるとは期待していなかったけれど、本当にありがたいし、幸せだ」とコメントした。