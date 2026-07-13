性犯罪歴があるコ・ヨンウク、SNSに「日本でAV男優に挑戦したい」と投稿し物議

【TV朝鮮】性犯罪で実刑判決を受けた人気グループRoo’Ra（ルーラ）の元メンバー、コ・ヨンウク（50）が、自分のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を通じて日本でAV男優として活動したいという意向を示し、物議をかもしている。コ・ヨンウクは12日、自分のX（旧ツイッター）アカウントに関連コメントを投稿した。

【写真】憔悴した様子で出所するコ・ヨンウク（2015年7月10日）

コ・ヨンウクは該当の投稿で、韓国国内では就職するのが難しい状況に言及し、日本でAV男優が不足しているという話を耳にしたことがある、という趣旨の書き込みをした。さらに、法的に可能だという前提で、AV男優に挑戦する意思があることを伝えた。

コ・ヨンウクは1994年にRoo’Raのメンバーとしてデビューした。コ・ヨンウクは2010年7月からおよそ2年間にわたる、未成年者3人に対する強制わいせつおよび性的暴行の容疑で、2013年に懲役2年6月、位置追跡電子装置の装着3年、個人情報の公開5年の判決が確定した。

コ・ヨンウクは南部拘置所や安養刑務所、ソウル南部刑務所で2年6カ月間服役した後、位置追跡電子装置を装着した状態で2015年に出所した。

その後、2020年11月に写真共有SNS「インスタグラム」のアカウントを開設したものの、通報によって閉鎖され、2024年に開設したユーチューブ・チャンネルもまた閉鎖された。

コ・ヨンウクは2015年に出所した当時、「収監期間中に深く反省した」とした上で「芸能人として物議をかもし、申し訳ない」とコメントしていた。今回の投稿に関しては、特に立場を表明していない状態だ。