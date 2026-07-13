主さ1.7キロ超のニンニク育てた66歳の英国人庭師…「巨大作物」世界記録2冠

【TV朝鮮】英国のある庭師が、重さ1.7キロを超える超大型ニンニクでギネス世界記録を樹立した。

9日（現地時間）、ギネス・ワールド・レコードなどによると、イングランド・グロスターシャーに住むグラハム・バラットさんは先月25日にバークシャー・ワーグレーブ村のナーセリー・プラントセンターで行われた審査にて、重さ1.75キロ、直径19センチに達する「ジャンボニンニク（エレファント・ガーリック）」で最重量部門の記録認定を受けた。

【写真】重さ1.75キロ、直径19センチのニンニク育てたグラハム・バラットさん（66）

ジャンボニンニクはその名とは異なり、一般的な食用ニンニクとは別種で、リーキ（ポロネギ）に近い植物だ。スーパーで通常販売されているニンニクより35倍ほど重いという。バラットさんはこのニンニクを昨年9月に植え、それぞれ異なる37個のニンニクの鱗片に個別の栽培条件を適用して育てたとのことだ。

この過程は順調なことばかりではなかった。バラットさんは栽培の後半、モグラの一家が根の下に陣取ったため苦労し、その後はシカが毎朝やってきて葉を食い荒らしたと伝えた。春にはウサギが1匹、毎晩柵の中に入り込み、他の作物をかじったこともある―というエピソードも明かした。

また、バラットさんは同じ日に別の記録も打ち立てた。2年かけて育てたスウェーデン伝統品種の「スノー・ピー（さやえんどう）」1つが28グラムと測定され、同部門に新設された「最も重いさやえんどう」の記録として認められた。

引退して5人の孫がいるバラットさん（66）は、10年ほど前に共同農場で商業用のビニールハウスを使用するようになった際、巨大作物の栽培に本格的に飛び込んだという。今回のニンニク・さやえんどうの2冠で、バラットさんはここ2年間で通算10個のギネス世界記録を持つことになった。