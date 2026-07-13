サムスン李在鎔会長、勤続20年の清掃員の葬儀を1人で弔問…美談が話題に

【TV朝鮮】サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が、およそ20年にわたって勤務した清掃員の殯（ひん）所（出棺まで棺を安置しておく場所）を1人で訪れて弔問したエピソードが再び注目を浴びている。

【写真】息子イ・ジホさんの敬礼を受ける李在鎔会長

8日、オンラインコミュニティやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）などでは「大企業オーナーの人柄」というタイトルの記事が拡散した。

サムスン電子の瑞草社屋で20年以上勤務した清掃員が持病で亡くなったことを受け、李会長が殯所を訪れて弔問したという内容が含まれている。

投稿者のAさんは、李会長が訃報に接した後、予定されていたスケジュールをキャンセルして1人で葬儀場を訪れたと伝えた。

遺族に対し「お母様はサムスンの見えない場所で最も苦労された方です。その献身を絶対に忘れません」と言葉をかけたと紹介した。

また、李会長は会社の経費ではなくポケットマネーで葬儀代を支援した、と投稿者は伝えた。

これに対しネットユーザーらは「財閥の品格を示した会長」「ホテル新羅の李富真（イ・ブジン）社長も、事故を起こしたタクシー運転手に損害賠償を請求しなかったことで有名だ」「本物の財閥の品格」などの反応を見せた。