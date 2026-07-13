「カジノでギャンブルがしたくて」　米国で男性14人をだまして結婚した女

【NEWSIS】ギャンブル資金を調達するため、常習的に男性をだまして結婚詐欺を繰り返していた米国の女が罪を認めた。

英紙インディペンデントが9日（現地時間）に報じたところによると、米国ラスベガスに居住するジアイン・チェン（33）が重婚罪1件と、10万ドル（約1500万円）以上をだまし取った罪1件について、有罪を認めたと報じた。

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ジアイン・チェンは、ラスベガスでは婚姻関連の法律が緩いという点を悪用して犯行に及んだ。ラスベガスは結婚許可証の発行後、別途待機期間がなく、血液検査も要求されないなど、婚姻手続きが比較的簡単だ。結婚許可局も年中365日運営されており、許可証の発行を受けた後、すぐに結婚式を挙げることができる。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を通じて男性たちに接近したジアイン・チェンは、結婚を提案した上で「中国にいる病気の家族を助けなければならない」などと言って金を要求した。金を受け取った後は男性との連絡を絶ち、姿を消した。連絡が途絶えた後、男性たちは裁判所に婚姻無効を申請したが、警察によると、一部は依然としてジアイン・チェンと婚姻状態のままになっているという。

ジアイン・チェンは2019年3月から2024年5月まで、自分の名義で計7件の結婚証明書の発行を受けた。ジアイン・チェンは2024年に複数の重婚および窃盗の容疑で逮捕されたが、しばらくして釈放され、その後姿を消した。

釈放後、ジアイン・チェンは「ヴィッキー・リャン」という偽名を使って詐欺行為を続けた。ジアイン・チェンはその偽名で結婚証明書をさらに7件追加で発行してもらった。結婚詐欺を試みた相手だけで計14人に達するというわけだ。

犯行を続けていたジアイン・チェンは先月、ラスベガスで再び逮捕された。当局はジアイン・チェンが過去1年間にカジノで30万ドル以上を失ったとし、「詐欺を通じて確保した金をギャンブルに使ったものとみられる」と説明した。

クラーク郡の首席副地方検事オースティン・ボーモントは、ジアイン・チェンの有罪認定について「犯罪被害者たちが裁判所に被害賠償報告書を提出することができ、被告人が持ち去った金を取り戻すことができるだろう」と伝えた。