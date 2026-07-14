友人を殺害後、裸で街を歩き回る…目の前にいた犯人を逃がしてしまった警察

【TV朝鮮】（アンカー）

あるマンションで20代の男が友人を殺害するという、凄惨な事件が発生しました。犯人は血にまみれた全裸の状態で街を歩き回っていましたが、呆れたことに、警察は目の前にいた犯人を見失い、逃してしまいました。キム・ドンヨン記者がお伝えします。

【写真】血まみれの全裸の状態で街を歩き回っている殺人容疑者

（記者リポート）

午前4時20分、全身にタトゥー（刺青）を入れた全裸の男が住宅街を徘徊しています。

パトカーが現れると一瞬たじろぐ様子を見せましたが、すぐに逃げ始めます。

警察に向かって手を振る余裕すら見せます。

警察は車から降りずに追跡し、男を見失いました。

今月4日、友人を殺害して逃走した20代の男の、犯行直後の姿です。

血まみれの全裸で近くのコンビニから牛乳を盗んで飲み、徘徊していた男は、犯行現場に戻ったところを被害者の友人たちに取り押さえられ、その後ようやく警察に逮捕されました。

（ナム・オンホ／遺族側弁護人）

「加害者が戻ってきて、自分の犯行を隠蔽したり、証拠を隠滅したりする可能性は非常に高かったと考えられます」

警察は当時、殺人事件であることを認識できていない状態であり、血痕を追って追跡している最中だったと釈明しました。

（警察関係者）

「近道で回り込んで検挙しようとしたが見失った。ただ、血の足跡をたどって追跡していたところではあった」

遺族側は、被疑者が遺体の損壊まで試みた形跡があるとして、追加で告訴しました。

警察は去る7日に男を勾留し、16日に身元を公開すると決定しました。テレビ朝鮮のキム・ドンヨンがお伝えしました。

キム・ドンヨン記者

（2026年7月13日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）