また現れた匿名の「慶南の寄付天使」…ベネズエラ地震被害支援のために義援金500万ウォン

数年にわたり災害救援のために億単位（1億ウォン＝現在のレートで約1089万円。以下同じ）の義援金を寄付してきた慶尚南道のある匿名寄付者が、今回は「ベネズエラの地震被災者を助けるために使ってほしい」として500万ウォン（約54万円）を託した。

【写真】「慶南愛の実」事務局に置いていった義援金500万ウォンと直筆の手紙

14日に愛の実社会福祉共同募金会が明らかにしたところによると、前日の午後5時ごろ、慶南愛の実事務局の前に現金500万ウォンと一輪のキクの花、手書きの手紙が入った箱が置かれているのが見つかった。手紙には「ベネズエラ地震で犠牲になられた多くの方々に謹んで哀悼の意を表します」「埋もれている方々が一人でも多く救出されることを願います」という内容が綴られていたという。

寄付者はこれに先立ち事務局に電話をしたが、「箱を置いていく」という言葉だけを残し、名前は明かさなかった。手紙の最後には「2026年7月のある日」と記されていた。「ある日」は、この寄付者が義援金を届けるたびに使用する表現だ。

この寄付者は、2019年の晋州マンション火災、2022年の江原・慶尚北道山火事、2023年のトルコ・シリア地震、2025年のチェジュ航空旅客機事故など、国内外で災害が発生するたびにキクの花と共に手書きの手紙と義援金を送ってきた。今回を含めた累計寄付額は約7億5640万ウォン（約8236万円）に達する。

愛の実の関係者は「大切な義援金がベネズエラの地震被災者にきちんと届けられるよう、最善を尽くす」と話した。