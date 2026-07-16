清州の市議会議員、女子中学生と性的関係を持ち動画を撮影

現職の市議会議員が中学生と性的関係を持ち、性的搾取動画を制作した疑いで警察の捜査を受けている。現職の警察中間管理職も、高校生と性的関係を持った疑いで立件された。

【写真】インドで相次ぐ性犯罪…女子大生集団性的暴行事件の容疑者たち

忠清北道の清州清原警察署は15日午前、清州市議会のチェ市議の議員室や地域事務所、自宅などを家宅捜索した。チェ容疑者は2024年10月から昨年10月にかけて、チャットアプリで知り合った中学生と3回にわたり性的関係を持った疑いが持たれている。性的搾取動画を撮影した疑いもある。

警察は、チェ容疑者が被害生徒にお金を与えたり、たばこを買い与えたりして近づき、性的関係を要求したとみている。事件は今年2月、被害生徒の母親が娘のスマートフォンを見て、警察に告訴したことで表面化した。

警察はこれに先立ち、今年5月にチェ容疑者を呼んで取り調べを行った。当時、チェ容疑者は被害生徒と性的関係を持った事実を認めながらも、第9回全国同時地方選挙（6月3日投開票）を最後までやり遂げた。チェ容疑者は国民の力の候補として清州市議選に出馬し、当選した。国民の力忠清北道党はこの日、倫理委員会を開き、チェ容疑者を除名することを決めた。

同日、釜山では、釜山警察庁所属のキム警部が高校生に対し性的暴行を加えたとして立件されたことが明らかになった。キム警部は今月11日、被害者と酒を飲んだ後、自宅で性的暴行を加えた疑いが持たれている。キム警部は2023年にも、性的な不祥事で職務解除されたことがあるという。