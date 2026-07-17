「どうしてこんなにiPhoneが多いの？」　サムスン李在鎔会長のPRが功を奏したか…20代のGalaxy選好度上昇

韓国国内のスマートフォン市場において、サムスンの「Galaxy（ギャラクシー）」とアップルの「iPhone（アイフォーン）」が8対2の構図に再編されたという調査結果が発表された。全体的にGalaxyのシェアが高まる中、iPhoneへのこだわりが強いとされてきた20代でも、GalaxyとiPhoneの使用率がほぼ互角になっていることが分かった。

【写真】サムスン電子の三つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」

14日に韓国ギャラップが発表した調査結果によると、韓国国内のスマートフォン・ユーザーの主な使用ブランドは、サムスンのGalaxyが81％、アップルのiPhoneが19％だった。昨年の調査では72（Galaxy）対24（iPhone）の構図だったが、Galaxyの使用率が大幅にアップした。今年の調査は5ー6月、韓国国内のスマートフォン・ユーザー1675人を対象に実施された。

好みの変化は全世代で一様に見られた。特に20代の場合、昨年はGalaxyとiPhoneがそれぞれ40対60だったが、今年は47対53となり、Galaxyへのシフトが顕著に進んだ。20代は、親の影響力から脱して自らブランドを選択する時期であり、その後の生涯にわたるブランド・ロイヤルティに大きな影響を及ぼす。サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が公の場で「どうしてこんなにiPhoneが多いのですか？」「（自撮りを求める市民に）Galaxyを持ってこないと」と少し皮肉めいたジョークを投げ掛けてきた背景がここにある。

ほかの年代でも同様だった。一年間にGalaxyの使用率は、30代（53→62％）、40代（67→84％）、50代（89→97％）、60代以上（87→100％）など、すべての年代で一様に上昇したことが分かった。

スマートフォン業界では、サムスンが主導権を握っているフォルダブルフォンをはじめ、Galaxyの人工知能（AI）競争力が支持を得た結果と分析している。また、ギャラップが昨年までは全国の1000人を対象に電話による調査を行っていたが、今年からは1700人を対象に面接調査へと方式を変更したことも、結果に影響を与えたとみられる。サムスンは今年第2四半期（4－6月）も世界スマートフォン市場で1位を維持している。情報技術（IT）業界の関係者は「サムスンが近く披露する『ワイドフォールド』と、アップルが9月に公開する初のフォルダブルフォンの対決が、今後の国内外の市場勢力図を左右するだろう」と話している。