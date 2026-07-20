NVIDIAのジェンスン・フアンCEOの革ジャケット、オークションで96万ドルで落札

NVIDIAの最高経営責任者（CEO）を務めるジェンスン・フアン氏の「トレードマーク」である革ジャケットが、オークションで96万ドル（現在のレートで約1億5600万円。以下同じ）で落札された。

【写真】「サザビーズ」のウェブサイトに掲載されたジェンスン・フアンの革ジャケット

17日（現地時間）にCNBCが報じたところによると、世界的オークションハウスのサザビーズ（Sotheby's）のオークションでフアンCEOの革ジャケットが96万ドルで落札された。65回にわたる入札を経て、予想販売価格（6万ドル＝約980万円）を大幅に上回る金額で落札された。

オークションに出品されたジャケットは、フアンCEOが2023年に台湾・台北で開催されたフォックスコン（Foxconn）のイベントで着用したトム・フォード（Tom Ford）の製品だ。通常の販売価格は1万ドル（約163万円）を下回る。革ジャケットはフアンCEOがほぼすべてのイベントの席で着用しており、彼のトレードマークとして定着している。

オークションの収益金は、イノベーション分野の非営利団体「エッジ・インスティテュート」のフェローシップや研究支援事業などに使われる予定だ。サザビーズの担当者は「今回のオークションに対する反響は、我々の最高の期待を上回った」と述べた。CNBCは「コレクターたちが人工知能（AI）ブームに関連する遺物を所有したがっていることを明確に示すシグナルだ」と評価した。