「えっ！　願いの込められたコインを」…清渓川に入ってごっそり取っていった女性

【NEWSIS】市民が願いを込めつつ投げ入れた清渓川のコインを、ある女性が水の中に直接入ってバッグにかき集める姿が捉えられ、物議を醸している。

【写真】清渓川の真ん中に入り、コインを拾っている女性

20日にKNNニュースは、日傘を差してスリッパを履いた女性が清渓川の水の中に入り、川底に落ちているコインを拾ってバッグに詰める場面を報じた。この女性がコインを拾い始めると、続いて男性1人も加わり、一緒にコインを拾った。

問題の動画はオンライン・コミュニティやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を通じて急速に拡散した。動画の中の人物の正確な国籍は確認されていないが、 オンライン上では国籍をめぐるさまざまな推測とともに、「呆れた」という反応が相次いだ。

動画が撮影された場所は、清渓広場近くの毛廛橋横にある「八石潭」だ。「ソウルのトレビの泉」とも呼ばれるこの場所は、市民や観光客が願いを込めつつコインを投げ入れる、代表的な名所として知られている。

ソウル施設公団は、八石潭に溜まったコインを毎日回収している。こうして集まったコインは、韓国のものはソウル奨学財団の奨学金として使われ、外国のコインは国連児童基金（ユニセフ）韓国委員会などに寄付される。

動画を見たインターネットユーザーたちは強い批判を浴びせた。「願いと寄付の意味が込められたお金を持っていくのは、公共の場所でやってはならない行動だ」と指摘し、「窃盗罪で身柄を拘束すべき」「逮捕しないのか」と呆れをあらわにする声もあった。