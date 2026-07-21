洪明甫監督からRESCENEまで…議政府高校の卒業写真、今年も「大受け」

毎年、これまでにないパロディでインターネットを揺るがす議政府高校の卒業写真が、今年もベールを脱いだ。

今年もやはり、韓国を沸かせた話題の人物や流行語が、そのまま高校の中に召喚された。

【写真】議政府高校の卒業写真

真っ先に目を引いたのは、最近サッカー界を熱くしたサッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督の戦術説明の場面だ。

洪監督の役を務めた生徒は、ホワイトボードに大きく「FIGHT」という単語一つだけを書き、選手たちに熱弁を振るう姿を遠慮なく真似て爆笑を誘った。

最近ショート動画を席巻し、大きな話題になったガールズグループRESCENEのミナミの「巨済、ヤッホー！」ミームも外せない。

特有の個性あふれる「ギャル」のコンセプトとポーズをそっくりそのままこなし、トレンドを逃さない生徒たちの鋭い着眼点を証明した。

続いて、グローバルIT業界の大物であるNVIDIAのジェンスン・フアンCEO（最高経営責任者）と韓国国内の主な企業関係者との面会を絶妙にひねったパロディも、視線を強奪した。

ある生徒が唐突にチキンに変身していて、その傍らに、シグネチャーである革ジャケットを身に着けたジェンスン・フアンが登場する...という、荒唐無稽ながらもディテールにこだわった演出だ。韓国の大企業関係者とジェンスン・フアンCEOが「kkanbu（カンブ）チキン」で会合を開いた一件をウィットたっぷりにひねってみせた。

このほかにも、最近話題になったNetflixドラマ『鉄槌教師』に登場するカリスマあふれる教権保護局監督官のビジュアルと番組特有のものものしい雰囲気をそのままコピー＆ペーストしたかのように再現し、並外れた演技力まで披露したほか、今年韓国映画界でブームになった映画『王と生きる男』の悲運の国王・端宗と、彼を守る厳興道（オム・フンド）の姿を真摯ながらも愉快に再現し、議政府高校ならではの愉快な伝統を受け継いだ。

現場の写真が公開されると、インターネットユーザーたちは「生徒たちはそろってミーム職人だ」「こういう機転はどこで学んでくるのか」などと、毎年期待を裏切らない生徒たちのアイデアとセンスに熱い反応を寄せている。