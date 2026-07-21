「あれは一体何？」　独特な外見に視線集中…米シアトルを揺るがした「ジモシー」

【NEWSIS】米国シアトルで先天性の異常があるとみられるアライグマが、特異な外見と歩き方で人気を集めている。

【写真】米国シアトルで先天性の異常があるとみられるアライグマ

最近、米紙ニューヨーク・ポストや週刊誌ピープルなど海外メディアが報じたところによると、シアトルのバラード地区に現れた野生のアライグマ「ジモシー」の動画がソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）で話題を集めているという。

ジモシーは今月13日（現地時間）、シアトル在住のキアナ・ホールさん（33）が恋人と散歩中に撮影した。ホールさんは「最初は、駐車している車の下に背中を丸めた猫がいるのだと思った」とした上で「わたしが見ているものは一体何？って思った。この生き物を見たのはあのときが初めて」と語った。

ジモシーは芝生をよろめきながら横切った後、石段を駆け上がって垣根の向こうへ消えていった。ホールさんは5秒ほどの動画を写真共有SNS「インスタグラム」に投稿し、「わたしは今、何を見ているんだろう？」と書き込んだ。

ホールさんはその後、このアライグマに「ジモシー」という名前を付けた。「特別な理由があるのか」という質問には「ただ、ジモシーのように見えたから」と答えた。

該当の動画は再生回数773万回を超え、ジモシーのためのオンライン・コミュニティがつくられるほど、高い関心を集めている。動画が話題を呼ぶと、ほかの住民たちも、ジモシーがバルコニーの手すりの上を動き回ったり、幼いころに家族と一緒にいる様子を収めた動画を次々とシェアしている。

米大リーグのシアトル・マリナーズも、球場で観客の応援を引き出すためにジモシーの動画を活用した。

ジモシーは首がひときわ短く体が丸いため、「ショートスパイン症候群」を患っているものとみられる。これは、胎児の発達過程で脊椎骨が圧縮されたり、互いに癒着したりして脊椎や首が短くなる、珍しい先天性疾患だ。主に犬に見られ、ほかの動物に現れるケースはまれだ。

ワシントン州立大学獣医教育病院のマーシー・ログダン副教授は「ジモシーが今まで生き残ってきたという事実は、自ら状況を乗り越えて適応しているという意味」とした上で「これほど強い生命力を見せているということに驚いた」と話している。

ホールさんは「みんなにとって大変な時期だったと思う」とした上で「わたしが投稿した動画が多くの人に届き、幸せを与えることができて本当にうれしい。ジモシーにはこれからも自由に生きて、元気に過ごしてほしい」と語った。