「未熟児を34年間追跡したら…8歳のときのIQが成人後の生活を最もよく予測」

妊娠32週未満で生まれた未熟児と、出生体重が1500グラム未満の低体重児の生活を34歳まで追跡した研究結果が発表された。出生条件や家庭環境などさまざまな要因の中で、8歳のときに測定した知能指数（IQ）が、成人した後の経済生活や人間関係を最もよく予測できる要因として示された。

【写真】IQ 204ペク・カンヒョンさん（13）

英国のウォーリック大学とドイツのボン大学による共同研究チームは、1985年から1986年にドイツ・バイエルン州で生まれた416人を対象に、出生直後から34歳まで追跡した結果を20日、国際学術誌「JAMA Pediatrics」に発表した。研究対象のうち214人は妊娠32週未満で生まれたか、出生体重が1500グラム未満だった。未熟児・低体重児の生活を30代半ばまで追跡した、世界最長期間の研究の一つと言える。

未熟児・低体重児のうち56％は、職業や経済生活、人間関係がいずれも安定していることが分かった。正常な出生グループの74％に比べると低かったものの、半数以上は成人後に安定した生活を送っていた。

最も大きな違いは、経済生活や友人・配偶者との関係がともに脆弱なグループで現れた。正常な出生者は1.5％のみがこのグループに属していたのに対し、未熟児・低体重児は18％に達した。彼らはほかの参加者に比べ、生活への満足度が大幅に低かった。

こうした成人期の生活の差を最もよく予測した要因は、8歳のときに測定したIQだった。研究チームが早産かどうか、性別、家庭環境、親の養育スタイル、自制心、小学校時代の友人関係などを合わせて分析した結果だ。8歳のときのIQが15ポイント高いほど、成人した後に経済生活と人間関係の双方で困難に直面する可能性が79％低かった。

ただし今回の結果は、幼少期のIQが成人期の生活を直接決定するという意味ではない。研究チームは、幼少期の認知能力は固定されたものではなく、養育や教育環境によって変わり得ると説明した。研究チームは「未熟児として生まれたからといって、一生困難を抱えることが決まっているわけではない」とした上で「幼少期の思考力や学習能力を支援すれば、数十年後の生活にも影響を与える可能性がある」と主張した。