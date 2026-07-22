「世論調査費を立て替え」　呉世勲ソウル市長に一審で罰金1000万ウォン…市長職喪失刑に相当

「世論調査費の立て替え疑惑」が持たれている呉世勲（オ・セフン）ソウル市長に対し、22日、一審で市長職喪失刑に相当する罰金1000万ウォン（約110万円）が言い渡された。

【写真】呉世勲ソウル市長、世論調査費代納疑惑裁判の結審公判に出席

ソウル中央地方裁判所（チョ・ヒョンウ裁判長）は同日、呉世勲市長の政治資金法違反事件でこのような判決を下した。カン・チョルウォン元ソウル市政務副市長には罰金300万ウォン、呉世勲市長の後援会長とされる実業家のキム・ハンジョン被告には罰金500万ウォンがそれぞれ言い渡された。

呉世勲市長は2021年4月7日のソウル市長補欠選挙を前に、「政治ブローカー」の明泰均（ミョン・テギュン）氏から計10回（非公表用7回を含む）にわたって世論調査結果を受け取り、費用3300万ウォンをキム・ハンジョン被告に立て替えさせた罪で昨年12月に起訴された。呉世勲市長の指示を受けて明泰均氏の世論調査を手助けした罪に問われたカン・チョルウォン元副市長と、5回にわたり明泰均氏に金品を渡したキム・ハンジョン被告についても、ともに裁判が進められている。彼らを起訴したミン・ジュンギ特別検察官チームは先月17日、呉世勲市長に懲役1年6月、追徴金3300万ウォンを、カン・チョルウォン元副市長とキム・ハンジョン被告にはそれぞれ懲役1年を求刑していた。

なお、呉世勲市長は2021年2月ごろ、明泰均氏との関係はすでに断絶した状態であり、キム・ハンジョン被告が呉世勲市長に無断で、自発的に明泰均氏に世論調査費の一部または個人的な目的の費用を支払ったものだと主張していた。

しかし裁判所は、呉世勲市長が当時、明泰均氏に世論調査を依頼する動機があったと判断した。また、キム・ハンジョン被告が明泰均氏やカン・チョルウォン元副市長を全く知らない状態だったとみられるだけに、呉世勲市長の依頼がなければ明泰均氏に金品を渡す理由はなかったと判断した。

裁判所は、呉世勲市長が明泰均氏から受け取ったとして特別検察官が適用した世論調査10回（非公表用7回を含む）のうち5回（非公表用3回）について、呉世勲市長がキム・ハンジョン被告に費用を立て替えさせたことが認められると説明した。その上で裁判所は、キム・ハンジョン被告が立て替えた世論調査費は「政治資金」に当たると判断した。

政治資金法第57条に基づき、違法な政治資金を受け取った罪で罰金100万ウォン以上の刑が確定すれば、直ちに市長職を失い、5年間は公職選挙に出馬できなくなる。執行猶予以上が確定した場合は、10年間の被選挙権が剥奪される。この日、呉世勲市長に言い渡された罰金100万ウォン以上の刑がそのまま確定すれば、呉世勲市長は2030年に行われる第22代大統領選挙に出馬することができない。

この日、呉世勲市長は午後1時51分ごろ裁判所に到着し、特にコメントを発することなく、法廷へと向かった。