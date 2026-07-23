韓国の李在明大統領、米・南米・独歴訪へ…ジェンスン・フアンCEO、サム・アルトマンCEOと面会

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が24日から来月3日までの11日間、米サンフランシスコを経て南米のブラジル、チリ、アルゼンチンの3カ国およびドイツを順次訪問する外遊に出発する。

【写真】握手する李在明大統領とNVIDIAのジェンスン・ファンCEO

李大統領は24日、最初の外遊先であるサンフランシスコで、アンソロピックのダリオ・アモデイCEO（最高経営責任者）、オープンAIのサム・アルトマンCEO、NVIDIAのジェンスン・フアンCEO、ブロードコムのホック・タンCEOと順次面会する。青瓦台（大統領府）の金容範（キム・ヨンボム）政策室長はこれについて「グローバルAIサプライチェーンの中核企業から投資・協力など実質的な成果を引き出す計画だ」と述べた。

サンフランシスコ訪問には、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、NAVERの李海珍（イ・ヘジン）取締役会議長らも同行する。李大統領は、韓国の主要グループトップやグローバルビッグテック企業のCEOなど韓国および海外の要人約150人が出席する「サンフランシスコ AIサミット」でグローバル協力ビジョンなどを明らかにする「サンフランAI宣言」を発表する予定だ。この場では企業間の覚書（MOU）も取り交わされるが、金室長は「単なるMOUではなく、長期契約や大型契約が発表されるだろう」と述べた。

続いて李大統領は26日から29日にかけて、ブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルヴァ大統領の招請で同国を国賓訪問し、首脳会談を行う。29日からは二日間チリを公式訪問してホセ・アントニオ・カスト大統領と会談し、30日から来月1日まではアルゼンチンを公式訪問してハビエル・ミレイ大統領と首脳会談を行う。さらに李大統領は独フランクフルトで同胞懇談会を行った後、帰国する。

青瓦台は、李大統領が歴訪日程などを考慮して今年の夏休みは別途取得しない、と伝えた。昨年は慶尚南道巨済市の猪島にある大統領別荘「靑海台」へ五日間の休暇に出かけていた。

一方、魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は、米トランプ政権が今年2月に貿易法122条に基づき各国に課した10%のグローバル関税の150日間の期限満了（24日）前に追加関税を発表する可能性について、「（貿易法）301条かもしれないし他の条項かもしれない。我々に追加的な関税が課される可能性もある」とした上で、「概ね了解しているのは、301条の措置があったとしても、韓米間で合意した大きな税率は超えないものと理解している」と述べた。「スーパー301条」などを根拠に追加関税を課したとしても、韓米が昨年関税交渉で合意した15%の税率を超えないという意味に解釈される。