「骨壺がなぜゴミ箱の傍らに…」　葬祭ディレクターも衝撃、一体何が

【NEWSIS】斎場の喫煙室にあるゴミ箱の脇で故人の骨壺が発見されたというエピソードがオンライン上で拡散し、衝撃を与えている。

去る21日、自分はキャリア16年以上の葬祭ディレクターだというAさんが、Threads（スレッズ）に「数多くの場面を目撃してきたが、今日のような衝撃的な光景は初めてだ」として1枚の写真を投稿した。

【写真】斎場の喫煙室にあるゴミ箱の脇に置かれていた故人の骨壺

写真には白い風呂敷で包まれた骨壺（納骨壺）が、斎場の喫煙室にある灰皿兼ゴミ箱の脇の床に置かれている様子が写っていた。Aさんは「骨壺にはおばあさんの顔まで刻印されていた」とし、「結局、おばあさんの遺骨が入った骨壺を捨てて行ったのだ」と主張した。続いて「退勤後、車の中であの光景を見て非常に大きな衝撃を受けた」「この仕事をしていて最も大きな虚無感に襲われた」と明かした。

Aさんはその後、コメントを通じて「喪主代表の連絡先が斎場にあるので遺族に連絡が行くだろう」「連絡がつかない場合は警察が呼び出し、再び引き取りに来てもらうことになる」と説明した。そう述べつつも「『うっかり置き忘れた』と言われればそれまでなのが現実だ」と悔しさをのぞかせた。

翌日には続報を投稿し、「出社してみると斎場側で骨壺を保管していた」とし、「運営チーム長が出社すれば措置が取られるとのことで、今ごろは遺族代表と連絡がついて、再び引き取られただろうと思う」と伝えた。続いて「今回の件は二度と起きてはならないことであるだけに、みんな肝に銘じてほしい」と付け加えた。

エピソードに接したインターネットユーザーからは、「苦労して生み育ててくれた母親だったろうに、最後をあのように扱うのか」、「追悼館（納骨堂）の費用が負担だったのなら他の方法もあったはずなのにあまりにもひどい」、「タバコを吸うからといって骨壺をあの汚い床に置くこと自体が理解できない」と批判が相次いだ。

特に、あるインターネットユーザーが「タバコを1本吸ってうっかり忘れたのではないか」と尋ねると、Aさんは「非喫煙者」と答え、また別のインターネットユーザーが「喫煙室には椅子もあるのに、なぜ床に置いたのか」と指摘すると、「アレは誰が見ても捨てたものだ」と返信を残した。

さらに別のインターネットユーザーは、「子どもがいなかった叔父を送る時は、骨壺を一度も床に置かなかった」「故人が好きだった音楽をかけて最後のドライブをした後、納骨堂に納めたが、今でもその選択だけは後悔していない」と自身の体験を共有した。