「セルフレジのレシートに怪談」…メガMGCコーヒー、新メニュー100万個販売

【NEWSIS】メガMGCコーヒーは23日、夏の新作メニュー6種が「納涼」コンセプトの異色マーケティングに後押しされ、発売から2週間で累積販売数量100万個を突破したと発表した。

【写真】メガMGCコーヒーの「キオスク」のレシート

同社は、今回の新メニューのヒットの背景の一つとして、異色のバイラルマーケティングを挙げた。メガMGCコーヒーは、キオスク（セルフレジ）のレシートに「赤いスムージーの痕跡を残すな」「チーズが伸びる時に後ろを振り返るな」など、新メニューの特徴にホラーの風味を加えた「恐怖のナポリタン」風の一言を添えた。

このような試みはソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）上でシェアされた。X（旧ツイッター）では関連投稿がリポスト1万9000回と累積閲覧数490万回を記録した。店内注文番号が表示されるDID画面でもホラー風の映像を流し、視覚的な没入感を高めた。

夏が旬のフルーツメニュー「モモぽちゃんヨーグルトスムージー」と、春川市との地域相生コラボで誕生した「おしゃれトマトスムージー」がベストセラーに躍り出た。

メガMGCコーヒーの関係者は「今夏の新作メニューのヒットは、差別化された商品力はもちろんのこと、『夏の納涼』というコンセプトのストーリーテリングが顧客の自発的なバイラルと結びついてシナジーを発揮したため」とした上で、「今後も斬新な企画と差別化された体験を引き続き披露していく」と述べた。

なおメガMGCコーヒーは、韓国の暦で最も暑い時期とされる三伏に合わせて「MGC家のヤンニョムカップチキン」を再販する。三伏の一つ「中伏」のシーズンに当たる今月24日から26日まで、さらに「末伏」のシーズンに当たる来月13日から17日までの計2回にわたって販売する。