洪水救助現場で雨の中、弁当を食べる消防士…「真の英雄」　／中国・広西

中国南部の広西の洪水被害現場で住民の救助作業を行っていた消防士が、大雨に打たれながら弁当で食事を済ませる姿が話題になっている。

【写真】豪雨が降る救助現場で黙々と弁当を食べる消防士の姿

最近、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）の報道によると、広東省南部肇慶の消防部隊（広東消防救援機動総隊広州支隊肇慶一大隊）に所属する消防士、梁煥（リャン・ファン）隊員が救助作業の合間の休憩時間に弁当を食べている姿が市民によって撮影された。

梁煥隊員が救命胴衣の上に腰かけて弁当を食べようとしたところ、突然、強い雨が降り始めた。

結局、片手で弁当を持ち、もう一方の手で顔に付いた雨水を拭い取らなければならなかった。

周辺では数人の消防士たちが地面に横たわって休んでいた。

その後、梁煥隊員は急いで食事を済ませ、再び作業に没頭したと伝えられている。

梁煥隊員は「動画を撮影して投稿してくださった方々や、多くの応援と激励を寄せてくださった方々に感謝申し上げます」とし、「これほど大きな関心を集めるとは全く予想しておらず、国民の温かい心を感じることができた」と語った。

また、「住民を1分でも早く避難させることができれば、それだけでも大きな価値がある」とも述べた。

さらに、「どれほど過酷であっても被害現場で最善を尽くす」「私たちは救助の最前線で活動を継続し、みなさん一人ひとりを守るためにあらゆる努力を傾ける」と外信に語った。

最近、中国では集中豪雨が続いており、9本の河川の水位が洪水警報の基準を超過したほか、南西部の重慶で発生した山崩れにより行方不明となった34人の捜索作業も続けられている。

中国水利部は18日から19日午前までに雲南・四川・貴州・重慶・湖南・湖北・江西・安徽・広西などの地域に降った集中豪雨と上流からの流入水の影響により、6つの省・自治区の9河川で水位が洪水警報の基準を超えたと発表した。

このうち7河川では最高水位が警報基準を最大0.75メートル超過し、新疆ウイグル自治区でも2河川の流量が警報基準をわずかに上回った。

また集中豪雨の影響で、上海と昆明を結ぶ上海－昆明鉄道の一部区間で旅客列車の運行が中断された。