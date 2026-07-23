「ドアを開けてください」　アルゼンチンで大雪、住宅前に羊の群れ

【TV朝鮮】アルゼンチン・メンドーサの高山地帯で大雪が降り、地域の住民およそ50人が避難した。

【写真】ヘビ飼育場から脱走したとみられるコブラが水の中を泳ぐ様子

ロイター通信によると、連邦危機管理庁は19日（現地時間）、除雪車を利用して住民を避難させ、悪天候で孤立した作業員のために食料の配給を実施した。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）「X」で公開された動画には、雪をかぶったリャマや羊の群れが玄関前に押し寄せている様子が収められている。

冬を迎えているアルゼンチンに厳しい寒さが到来し、異例の大雪となっている。現地メディアは、一部の地域で雪が3メートル積もったと報じた。

気象予報士たちは、南米の南部地域全体に、より広範囲な気候の脅威が発生する可能性があると警告している。

世界気象機関（WMO）の最新予測によると、太平洋の海水温が過去の平均に比べ2度以上上昇し、エルニーニョが春と夏に「スーパーエルニーニョ」へと発達する可能性があるという。

異例の高温現象は、大気中に異常なほど多くのエネルギーと湿気を供給すると予想される。

専門家たちの多くは、こうした現象が深刻な暴風、月平均降水量の2倍に達する雨、そしてアルゼンチン中部および北東部地域における広範囲な洪水リスクの増大につながると見ている。