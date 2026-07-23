サムスン創業者・李秉喆氏の書「空手来空手去」、1億ウォンで落札

【TV朝鮮】 サムスングループの創業者である湖厳・李秉喆（イ・ビョンチョル）の書道作品「空手来空手去」が、Kオークションのプレミアム・オンライン・オークションで、1億ウォン（約100万円）で落札された。

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11日から21日まで実施された今回のオークションでは、計37回にわたって応札が続いた。開始価格は1500万ウォン、推定価格は1900万－4000万ウォンだった。落札者の身元は公開されていない。応札競争は、締め切り直前が最も激しかった。締め切り日の午前中に2800万ウォン水準だった応札価格は、オークション終了を前に6000万ウォンを超え、最後の最後まで激しく競り合った末に、1億ウォンまで跳ね上がった。

今回の出品作は、李秉喆会長が1981年、教養誌「セムター」を出版する社団法人セムター社理事長だった金在淳（キム・ジェスン）元国会議長に贈った書だ。作品は長年にわたり、セムターの理事長室に掲げられていた。「空手来空手去」は、手ぶらで来て手ぶらで去るという意味の言葉で、李秉喆会長が生前好んで書いていたものだ。今回の出品作は、李秉喆会長がこの言葉を書くきっかけとなった作品として知られている。

今回のオークションは、経営難により今年1月号を最後に無期限休刊した月刊誌「セムター」が再起できるかどうかという点とも連動し、注目を集めている。