「妊産婦の死亡率、30年間横ばい」…ハイリスク妊婦は増えたのに救急インフラは弱体化

妊娠・出産の過程で発生する妊産婦死亡の割合が、韓国では過去30年間でほとんど低下していないことが20日に分かった。

出産年齢層の上昇に伴ってハイリスク妊婦が増加した一方、地域の救急産科診療インフラはむしろ弱体化したからだとの指摘が出ている。

【写真】事故で重体の妊婦を移送中の救急車

高麗大学・ソウル大学・国立中央医療院の共同研究チームが1983年から2023年までの15歳－49歳の女性の母性死亡（妊娠・出産に関連する妊産婦死亡）動向を分析した結果、母性死亡比（出生児10万人当たりの死亡者数）は1983年の23.3人から1993年には12.4人に低下した。しかし、それ以降は2003年11.9人、2013年11.7人、 2023年11.3人と、大きな変化は見られなかった。

死亡原因は塞栓（そくせん）症・出血・高血圧などの「直接的産科原因」と、持病が妊娠によって悪化した「間接的原因」に分類されたが、直接的原因の割合が2010－2014年の70.7%から2020－2023年には84.7%に高まった。35歳以上の場合は「出血」が最も多く、35歳未満では間接的原因が多かった。

研究チームは「欧州など他の主要国で出血などの直接的産科原因が減少し、心血管・精神疾患などの間接的原因の割合が高まっているのとは対照的に、韓国国内では直接的原因、特に産後出血による死亡が増加した」とし、「これは韓国国内における地域の救急産科診療インフラの脆弱性を示すものだ」と述べた。少子化などにより小規模・地方の分娩施設から閉鎖に追い込まれたことで、地方の救急医療体制が弱体化したということだ。

今回の研究結果は来月、大韓医学会の国際学術誌に掲載される。