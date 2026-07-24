「イ・ジョンジェ会長の精神を継承しよう」…「東大門」のタトゥーを入れた暴力団員を摘発

【TV朝鮮】（アンカー）

ソウルを主な舞台として活動していた暴力団のメンバーが警察に摘発されました。「政治チンピラ」として有名だったイ・ジョンジェの「東大門師団」を継承するという組織でしたが、他の組織との抗争はもちろん、ボイスフィッシングにも加担していました。キム・インフェ記者がお伝えします。

【写真】韓国MZ世代暴力団「平沢J組」の構成員たち

（記者リポート）

暗い路地で十数人の男たちがもみ合いになり、拳を振るっています。

通行人が行き交う別の路地でも、集団の殴り合いが繰り広げられます。

会場では黒のスーツを着用して整列し、集団で腰を折り頭を下げて挨拶もします。

ソウル一帯で活動した暴力団「東大門派」の姿です。

警察は東大門派の組員21人と連合派の組員など計40人を摘発し、このうち行動隊長ら14人の身柄を拘束しました。

1996年に結成された「東大門派」は、1950－60年代に東大門一帯で活動した暴力団員イ・ジョンジェを継承するとして、組織名を刻んだタトゥーや絶対服従などを強要していました。

（ペ・ウンチョル／ソウル警察庁広域犯罪捜査隊第2係長）

「中学・高校の『番長』出身者などを対象に、『自分らは（日本の植民地支配からの）解放後、イ・ジョンジェ会長から受け継がれてきた由緒ある組織だ。タトゥーをして歩き回るのなら、正式に組員として生活しろ』などと言い…」

組員らはこの建物で共同生活をしていたのですが、このような合宿所がソウルと仁川におよそ10カ所ありました。

彼らは今年2月、ソウル・ノンヒョン洞で連合派の組員らまで合わせて約30人が集まり、他の組織と抗争も繰り広げました。

警察は、海外へ逃亡した組員2人を国際共助を通じて追跡する一方、ボイスフィッシングや投資情報配信詐欺など、他の犯罪についても捜査を進めています。テレビ朝鮮のキム・インフェがお伝えしました。

キム・インフェ記者

（2026年7月23日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）