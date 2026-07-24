「誰かが持っていったと思ったのに」…海水浴場に置き忘れたiPad、翌日行ってみると

海水浴場に置き忘れたiPadを翌日無事に取り戻したというエピソードが、オンライン上で話題になっている。

24日、オンラインコミュニティなどによると、あるインターネットユーザーが最近、Threads（スレッズ）に「まだ世の中は捨てたものじゃない」と題する投稿を行った。

【写真】投稿者が海水浴場に置き忘れたiPad

投稿者は「娘と一緒に海水浴場へ行った翌日の夕方になって初めて、iPadを砂浜に置き忘れてきたことに気づいた」と明かした。

すでに丸一日が経過しており、ハイシーズンで多くの避暑客が行き交った後だったため、事実上見つけるのは難しいだろうと考えていた。

それでも、もしかしたらという思いで再び訪れた砂浜で、iPadはなくなることなく元の場所にそのまま残っていた。

誰かが雨水や砂を防ごうとしたのか、ビニールで丁寧に包んで置いてくれていた状態だった。

コメント欄には、似たような体験談も相次いで寄せられた。

あるインターネットユーザーは「江原道高城の巨津港の海岸で、ビニールに包まれたiPadを見た記憶がある」とし、「持ち主が見つかって良かった」と書き込んだ。

また別のユーザーも「子どもとドライブへ行き、展望台のベンチにiPadを置き忘れてしまったが、夜遅くに再び行ってみるとそのまま残っていた」と投稿した。

ネット上では「ビニールまで被せてくれた気配りがさらに感動的」「こうした善意が社会を温かくする」「韓国だからこそ可能なことのように思う」「自転車だけ盗まれていく国」といった反応が続いた。