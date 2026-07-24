韓国軍から「不寝番」が消えるか…国防部「防犯カメラで代替可能」

韓国国防部（省に相当）が、兵舎内に防犯カメラを設置した部隊に限り、指揮官の裁量で夜間の不寝番（夜間警備勤務）を廃止できるようにする方針を推進する。

23日に韓国軍が明らかにしたところによると、国防部は最近、このような内容の部隊管理訓令改定案を行政予告した。予告期間は来月10日までだ。

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改定案の核心は、部隊の任務や状況、条件などを考慮し、不寝番を運用しないことができる根拠が整備された点だ。警戒作戦用または部隊管理用の防犯カメラやパトロールなどで不寝番の目的を達成できるのであれば、大隊長級以上の指揮官が、不寝番を運用するかどうかを判断できるようにした。

現行の訓令は、不寝番を2人1組で編成するよう規定している。韓国軍の将兵らは夕方の点呼直後から翌日の起床時まで、生活館（兵舎）や廊下などで1－2時間ずつ交代で勤務してきた。人命事故や脱走などの突発状況に即座に対応することが主な目的だった。

最近、兵舎の施設が近代化して防犯カメラが拡充されたことで、不寝番の必要性が大きく減少し、部隊管理訓令を改定したというのが韓国軍の説明だ。これに伴い、第一線の部隊における不寝番勤務はかなり姿を消すだろうという見通しが出ている。

国防部はこれと共に、部隊内の歴代指揮官の写真掲示基準も見直した。従来は内乱・外患・利敵罪などで刑が確定したり、公金横領で解任された指揮官・部署長の写真掲示を禁止していたが、改定案は ▲懲戒免職された場合 ▲服務中の事由により禁錮以上の刑が確定した場合 ▲韓国軍の名誉を重大に失墜させた場合―などを掲示制限の事由に追加で含めた。