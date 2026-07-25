合同捜査本部、忠清でも「投票率操作」の状況を捕捉…二日連続で選管を家宅捜索

【TV朝鮮】（アンカー）

6・3地方選挙当日に京畿地域のある投票所で投票者数を操作したという状況は、多くの人にショックを与えました。しかし、京畿道だけではありませんでした。検察・警察の合同捜査本部（合捜本）が、忠清地域でもリアルタイムの投票率が操作された状況を捕捉しました。リュ・テヨン記者のリポートです。

【図】投票用紙の準備枚数

（記者リポート）

検・警の合同捜査本部は二日連続で京畿道果川の中央選挙管理委員会を家宅捜索しました。

6・3地方選挙当日に京畿地域のある投票所で操作された投票者数が入力された、選管のサーバーが対象です。

（選管関係者）

「1時間ごとに投票の受付をチェックして、ひとまず報告するシステムなのですが、そうすると外部に公開されることになるわけです」

今回の家宅捜索は京畿地域で発生した投票率操作に限定されていましたが、合捜本は忠清地域でも操作があった状況を捕捉しました。

実務者が投票者数を誤って入力した後、上部に報告せず任意に数字を操作したということです。

ただ、数百人を数千人と誤って入力していた京畿道の事例ほど規模は大きくないとのことです。

選管側は、投票者数を途中で入力する過程で発生し得るエラーだという立場です。

（選管関係者）

「（選挙当日は）電子的に自動でカウントすることはできません。入力にエラーが生じることがあり、人がミスをする可能性がある部分については、手続きを経て修正できると捉えているので…」

京畿道に続き忠清道でも操作の状況が確認されたことで、他の地域でも「投票率操作」があったのか確認する必要性が高まりました。テレビ朝鮮のリュ・テヨンがお伝えしました。

リュ・テヨン記者

（2026年7月24日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）