ニューバランス、太極旗模様のTシャツの誤りを謝罪…販売中止・払い戻し措置

【NEWSIS】 グローバル・スポーツ・ブランド「New Balance（ニューバランス）」が太極旗（韓国の国旗）の模様を表現したTシャツを販売したところ、模様が実際の太極旗とは異なるとして物議をかもし、謝罪文の掲載とともにオン・オフラインでの販売を中止した。

【写真】物議を醸したニューバランスのTシャツ

業界関係者が24日に語ったところによると、ニューバランスが販売した「NBソウル・コレクション」のうち「UNI NB 乾坤坎離エクスクルーシブ半袖Tシャツ」の太極旗の模様が、実際のデザインと逆に見えるなどと指摘されたという。

これをめぐり、ニューバランスは最近、ホームページを通じて「太極旗の模様がデザインされたTシャツにより、多くの方にご心配をおかけした点、心よりおわび申し上げる」とコメントした。

ニューバランスは「該当の商品は、外国人観光客をはじめとする国内外のお客さまに対し、韓国とソウルの魅力を伝えようと企画したもの」とした上で「問題となったデザインは昨年11月21日に最終確定し、今年1月21日から販売してきた商品だ」と説明した。

さらに「デザインを企画し、製作する全過程において、いかなる政治的・理念的なメッセージも込める意図はなかった」とした上で「特定の政治的立場や団体を支持または反対するために製作された商品ではない、という点をはっきりとお伝えする」と主張した。

そして「意図にかかわらず、国家を象徴する模様を十分に配慮して扱うことができず、その結果、多くの方に失望と懸念を与えてしまったという点を、重く受け止めている」とした上で「デザインの意味とお客さまが受け止める可能性のあるさまざまな解釈を十分に吟味できなかったのは、当社の責任だ」と述べた。

ニューバランスはオン・オフラインでの販売を全面的に中止し、購入経路にかかわらず、払い戻し措置を進めている。

ニューバランスは「国家の象徴物や歴史・文化的意味が込められた要素を商品デザインに活用する場合、企画と製作の段階でより厳格な検討と確認手順を踏むようにする」とした上で「内部のデザイン・チェック体系も全面的に点検し、同じような事態が再発しないよう徹底する」とコメントした。