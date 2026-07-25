「元アダルト女優」がコロンビア上院議員に…性産業従事者の保護を公約

【NEWSIS】ポルノスターとして活動した経歴を持つ女性がコロンビアの上院議員に就任し、現地で大きな注目を浴びている。 この人物は性産業従事者や女性、若者のための政策を推進し、政界で社会的変化を主導したいという意向を表明した。

【写真】デイシー・アレハンドラ・オマーニャ・オルティスさん

21日（現地時間）、コロンビアの現地メディア「インフォバエ・コロンビア」によると、デイシー・アレハンドラ・オマーニャ・オルティスさん（Deyci Alejandra Omaña Ortiz）が左派進歩主義連合「パクト・イストリコ」所属の上院議員に任命された。 オマーニャさんは過去に「アマランタ・ハンク（Amaranta Hank）」という名で成人映画業界で活動しており、現在は社会活動家やジャーナリストとしても知られている。

オマーニャさんはアダルトコンテンツ産業の従事者が企業や仲介業者から不当な扱いを受けないよう法的な保護装置を整え、他の労働者と同様に社会保障の給付を受けられるよう制度を整備すると明かした。

選挙運動の過程では「誤った情報や偏見、二重基準のせいで、国はこうした人々を適切に保護できなかった」とし、「アダルトコンテンツ産業も制度の中で労働権を保障されるべきだ」と主張した。

元アダルト女優の政治参加を巡る批判に対しては、「なぜアダルトコンテンツ業界で働いていた女性は国民の選出する公職に挑戦できないのか」と反論し、「社会はアダルトコンテンツを消費しながらも、その業界の従事者が政治に参加することは受け入れない」と指摘した。