中学校の推薦図書に「李在明大統領の自叙伝」？…保護者の抗議で「再検討」

ソウルのある中学校で「夏休み教科別推薦図書」に李在明（イ・ジェミョン）大統領の自叙伝と与党政治家の著書が含まれ、波紋が広がっている。

【写真】保護者らに送られた家庭通信

物議を醸したことを受け、学校は推薦図書リストを再検討することにした。

23日、会員数1万人を超えるあるオンライン育児カフェに「国民申聞鼓（オンライン国民苦情窓口）に陳情をお願いします」という件名の投稿が寄せられた。

投稿者は「私は教務室に直接抗議の電話もかけ、陳情も出した」と記した。

この投稿には、ある中学校の夏休み教科推薦図書リストの案内文が添付されていた。

リストには道徳・国語・数学・社会などの推薦図書が記されていた。社会科の推薦図書には『1020極右が来る』と『僕の少年工ダイアリー』が含まれている。

『1020極右が来る』は進歩（革新）系与党「共に民主党」の鄭慜哲（チョン・ミンチョル）政策委員会副議長の著書で、韓国の10代・20代の若者が右傾化する理由を取り上げた。

『僕の少年工ダイアリー』は、李大統領が16歳の少年工時代から司法研修院に通っていたころにかけて綴った10年間の日記を基にストーリーテリングした本だ。

投稿者は、当該書籍を推薦図書リストに含めた中学校を相手取り、「偏向的な思考の書籍を記載した」という理由で国民申聞鼓に陳情を行ったと明かした。

学校側は24日、保護者らに送った家庭通信（保護者向けのお知らせ）で「教科別推薦図書リストに関連し、一部の書籍の適切性に関する保護者の皆様の貴重なご意見や懸念を受け取った」とし、「本校は保護者の皆様のご意見を厳粛に受け止めている。推薦図書リスト全体についての深層分析および検討を進める予定だ」と表明した。

あわせて「今後、生徒たちの発達段階や教育的価値に合致する図書リストを改めて案内する」と付け加えた。