ユーチューバーのイノニャン、メッシのユニフォーム毀損問題で謝罪…「ヘイトの意図はなかった」

【NEWSIS】リオネル・メッシを揶揄したとして物議を醸していた有名ユーチューバーのイノニャンが、最終的に謝罪文を投稿した。

22日、イノニャンは自身のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）に韓国語とスペイン語で作成された文章を掲載した。

【写真】アルゼンチン代表チームのユニフォームを掃除用の雑巾のように使うインフルエンサーのイノニャン

これに先立ち、チャンネル登録者数665万人を有しているイノニャンは、「メッシのユニフォームの使い方」というニュアンスのショート動画をアップロードした。この動画でイノニャンは、メッシの名前が記されたアルゼンチン代表チームのホームユニフォームを床に敷いて足を拭くバスマットとして使用したり、雑巾のように窓ガラスや床を拭いたりする姿を見せた。

この動画を目にした世界中のファンから「一線を越えた侮辱だ」と指摘が相次ぎ、結局イノニャンが謝罪の意を伝えた。

イノニャンは「最近私がアップした動画で不快な思いをされたすべての方に、心よりお詫び申し上げます」と切り出し、物議を醸した動画も1つのミームコンテンツと考えて制作したが、視聴者の意見を見てデリケートな内容であることを悟ったと明かした。

また「誰かを貶めたり憎悪する意味を込めて動画を作ったわけではなかった」とし、今回の件をきっかけに文化的背景まで十分に考慮したいという意思を明らかにした。

このようにファンが激しく憤った背景には、少し前にイノニャンが人種差別の「被害者」として多くの人々から支持を受けていたことがある。

実際にイノニャンは、6月に開催されたFIFA（国際サッカー連盟）2026北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグA組第1戦、韓国対チェコの試合の観客席で、あるメキシコ人ファンから東洋人を侮辱する「つり目」のジェスチャーで人種差別を受けた。

当時、事実を知ったインターネットユーザーは、この人物がメキシコの「ハリスコ州測量・地理工学技術者協会（CITGEJ）」会長を務めるウリセス・ベルナル氏（Ulises Fernando Bernal Miramontes）であることを突き止めた。事態が大きくなると、ベルナル氏は結局CITGEJ会長を辞任し、SNSを通じて韓国のファンにも公開謝罪をした。

このように人種差別の被害を訴えていたイノニャンが、逆にメッシを貶めるような行動をとったため、ファンは「裏切られた」という感情と当惑を隠しきれなかったとみられる。