「1500万分の1」の確率…豪女性、一卵性四つ子の女児を出産

【NEWSIS】 オーストラリアの女性が一卵性の四つ子の女児を出産した。 医療陣は、このように自然妊娠する事例は約1500万分の1の確率で発生する極めて稀なケースであり、オーストラリアでは初めての可能性があると明かした。

【写真】20日に生まれた五つ子が集中治療室で治療を受けている様子

22日（現地時間）、サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙（SCMP）によると、すでに4人の子を持つ34歳の女性ジェニター・サウ・ナアモアナさん（Jenitar Sau Na'amoana）は今月14日、クイーンズランド州のロイヤル・ブリスベン・アンド・ウィメンズ病院で帝王切開手術により四つ子を出産した。

ナアモアナさんを担当した母体胎児医学専門のドクター・アレクサ・ベンダルは、病院が公開したインタビューで「自然妊娠で1つの受精卵が4つに分かれて4人の赤ちゃんに成長した」とし、「本当に驚くべきことだ」と語った。

ベンダル医師は「このような事例が自然に発生する確率は約1500万分の1と推定される」とし、「オーストラリアでこうしたことが起きたことはないと認識している」と説明した。

専門家らによると、自然に四つ子を妊娠する確率は約70万分の1だ。 大部分の四つ子の妊娠は、医療技術の助けを得て行われるという。

ナアモアナさんと夫のジョルタムさん（Jortham）は、これ以上子どもを持つ計画はなかったと伝えられている。 しかし、予期せぬ四つ子の妊娠に夫妻は相当驚いたという。

妊娠の経過は順調ではなかった。 4人の胎児が1つの胎盤を共有するため、合併症のリスクが高かったからだ。 一般的に、 多胎児を妊娠した妊婦は早産や流産、生まれつきの欠陥などのリスクが高まることが知られている。

ナアモアナさんは妊娠10週目から大規模な医療陣の管理を受け、妊娠25週目からは病院に入院して集中観察を受けた。 その結果、妊娠28週4日で4人の赤ちゃんを無事出産した。

ベンダル医師は「28週4日で美しく健康な4人の赤ちゃんが生まれたことは本当に驚くべきこと」「母体は出産過程で若干の出血があったものの、四つ子の出産を考慮すれば過度なレベルではなく、現在は順調に回復している」と述べた。

4人の赤ちゃんは現在、新生児集中治療室で治療を受けながら健康を回復しつつある。 赤ちゃんの名前はエミリー、ハリエット、キャサリン、アレクサと名付けられた。 このうち末っ子の名前は、担当のベンダル医師の名にちなんで付けられた。

ベンダル医師はこれを「美しいオマージュ（献辞）」と表現し、「学術的な観点からも非常に興味深い事例だが、1つの家族の歩みに寄り添い、健康な母親と美しい4人の赤ちゃんが誕生する過程を見守ることができた点で、人間的にも非常に貴重な経験だった」と語った。