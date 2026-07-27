燃えるソン・フンミン、3試合連続ゴール

ソン・フンミン（34歳、ロサンゼルスFC）がMLS（米プロサッカー）で3試合連続ゴールを決めた。ソン・フンミンは26日（韓国時間）、米カリフォルニア州ロサンゼルスのBMOスタジアムで行われたスポルティング・カンザスシティとの2026 MLSレギュラーシーズン第18ラウンドのホームゲームで先制ゴールを決め、チームの大勝をけん引した。

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この日、ワントップとして先発出場したソン・フンミンは、前半5分にカウンターの場面で相手選手の足に当ってペナルティーアーク付近にこぼれたボールを素早く追い、チャンスを掴んだ。追撃するDFをかわしたソン・フンミンは、右足のシュートで相手ゴール隅を狙い、得点に成功した。最近3試合連続でのゴールかつ、今季3号ゴールとなる。ソン・フンミンは、今年2月のMLS開幕以降、レギュラーシーズンで得点がなくアシスト10個のみを記録していたが、北中米ワールドカップ（W杯）を終えて臨んだ3試合ではすべてゴールを決め、反転上昇を見せている。

ソン・フンミンは、後半8分にもペナルティーボックス内で決定的な左足のシュートチャンスを迎えたが、ボールに力が伝わらず惜しくもGKに阻まれた。その後、後半40分にジェレミー・エボビスと交代してピッチを退いた。ロサンゼルスFCはデニス・ブアンガのマルチゴールとダビド・マルティネスのゴールに支えられ、4対0で大勝を収めた。最近のリーグ4連勝で勝ち点を33に伸ばし、ウェスタン・カンファレンス2位に浮上した。

ソン・フンミンは来る30日、米ノースカロライナ州バンク・オブ・アメリカ・スタジアムで開催されるMLSオールスター戦に出場し、メキシコのリーガMXオールスターと対戦する。もともと同一チームでプレーする予定だったリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）は、W杯決勝戦出場に伴う休養のためオールスター戦を欠場する。