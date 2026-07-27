「ロシアが北朝鮮軍3万人の追加派兵を要望」

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は25日(現地時間)、ロシアが北朝鮮に対して兵力3万人の追加派遣を希望しており、ロシアは追加派兵される北朝鮮軍を国境地帯に配置する案を準備している、と明かした。

【写真】本紙特派員のインタビューを受ける北朝鮮兵捕虜・リ兵士

ゼレンスキー大統領はこの日、ソーシャルメディアに投稿した演説文で「ロシアは北朝鮮が3万人を追加派兵することを望んでいる」とし、「6月からロシアのボロネジ地域で彼らを受け入れるための準備が進められている」と述べた。ロシア南西部にあるボロネジはウクライナと国境を接している。

ゼレンスキー大統領はまた、「北朝鮮が追加の弾道ミサイル発射台をロシアに配置しようと準備している」「これはウクライナだけの脅威ではない」と語った。さらに「ロシアは北朝鮮に対し、どのように戦争を遂行するのかを学び、兵器を改良し、実戦経験を積むことを支援している」「このすべてが北朝鮮のミサイル射程圏内にあるアジア各国にとって脅威となる」と付け加えた。

これに先立ち今月初め、ウクライナ軍事情報局（HUR）は、ロシア軍の使用する砲弾の最大40%を北朝鮮が支援していると明らかにした。また、去る2023年6月以降、北朝鮮がロシアに短距離弾道ミサイルKN23とKN24およそ100基と移動式発射台を提供しており、戦争が長引くにつれて北朝鮮製ミサイルの命中率も向上したと見ている。

こうした中、去る18日から21日にかけてロシアを公式訪問した北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相が、北朝鮮軍の追加派兵問題などを議論した可能性も持ち上がっている。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は19日（現地時間）、崔善姫外相と会見した席で「特別軍事作戦（ウクライナ戦争）の遂行を支援してくれた北朝鮮指導部に改めて感謝を表した」―と、クレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官が伝えた。翌日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相も崔善姫外相と会い、「プーチン大統領と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記による秘密の意思疎通が継続されることが重要だ」と述べた。

金正恩総書記とプーチン大統領は2024年6月19日に平壌で開かれた首脳会談で同盟条約を締結し、北朝鮮は同年10月にロシアへの派兵を開始した。北朝鮮はこれまで4回にわたり、戦闘兵や工兵など約2万人をクルスク地域に送ったと推定される。