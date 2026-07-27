8000ウォン出し渋り37倍支払う羽目に…修理技師を突き飛ばした70代男

浄水器の部品交換に費用が発生するという言葉に激しい憤りを示し、30代の修理技師に暴行を加えた70代の男に対し、裁判所が罰金刑を言い渡した。

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昌原地方裁判所のイ・ビョンホ判事は、暴行の疑いで起訴された70代のA被告に対し、罰金30万ウォン（約3万3500円）を言い渡した、と26日発表した。A被告は昨年6月23日、浄水器の水受けトレイを交換するため慶尚南道金海市の自宅を訪問した修理技師Bさん（30代）に対し暴言を浴びせ、右手で胸の上部を強く押すなどの暴行を加えた疑いが持たれている。

当時、A被告は部品の無償交換を希望していたが、Bさんから「8000ウォンの交換費用がかかる」と言われ、瞬間的に激怒し、このような犯行に及んだという。

A被告は法廷で「暴行していない」として容疑を全面的に否認した。しかし裁判所は、Bさんが暴行当時の状況を非常に具体的に陳述しており信ぴょう性が高い点や、事件当時Bさんの携帯電話で撮影されたA被告の興奮した様子などを総合し、A被告の主張を受け入れなかった。

イ・ビョンホ判事は量刑理由について「被告人が自分の過ちを悔い改めることなく、責任を回避する態度を見せている上、過去にも複数回にわたり刑事罰を受けた前歴がある」とした上で「被害者が被告人に対する厳しい処罰を望んでいる点などを総合的に考慮した」と説明した。