洪準杓・前大邱市長が韓東勲議員を狙い撃ち？…「お前のせいで李在明政権が検察を解体」

洪準杓（ホン・ジュンピョ）前大邱市長が韓国検察の補完捜査権廃止と関連し、「お前のせいで李在明（イ・ジェミョン）政権が報復として検察を解体し、補完捜査権まではく奪しようとしているのだ」と主張した。

【写真】 非常戒厳宣布直後の国会本会議場で李在明代表と握手を交わす韓東勲代表

洪・前市長は最近、フェイスブックに「80年の検察の歴史を台無しにした者が、何を言うことがあると騒ぐのか。厚顔無恥という言葉はこういう時に使うものだ」としつつ、このように綴った。

去る20日に投稿したフェイスブックの文章では、検察の補完捜査権が廃止の岐路に立たされていることについて、「全面的に尹錫悦（ユン・ソンニョル）、韓東勲（ハン・ドンフン）の政治検察の弊害から始まった」とも述べた。

洪・前市長の今回の批判もやはり、韓議員に向けられたものと見られるという分析が出ている。

これに先立ち、韓議員はフェイスブックを通じて「（進歩〈革新〉系与党の『共に民主党』が）ついに犯罪者の側に立つことにした」とし、検察の補完捜査権廃止を巡って声を上げた。

なお、洪・前市長は「検事の補完捜査権を維持すべきだ」という既存の意見は維持した。

その上で「いくら検察が憎くても、補完捜査権まではく奪したら犯罪者の天国になり、大型犯罪や権力犯罪は今後処罰するのが難しくなるだろう」と語った。

また「チャン・ユンギ事件は始まりに過ぎないだろう」とも強調した。

洪・前市長は「国政運営が報復に終始すれば、国民ばかりが被害を受けることになる」と付け加えた。