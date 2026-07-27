韓国選管職員の88%「投票業務は行政安全部へ」、41%「期日前投票は全廃」

韓国の選挙管理委員会の職員10人中9人までが、投票事務を行政安全部（行安部。省に相当）へ移管すべきだと回答したことが分かった。

期日前投票制を全面廃止すべきだという意見も40%を超えることが分かった。

【グラフィック】蔚山で起きていた「投票用紙不足」

26日、保守系最大野党「国民の力」の崔宝允（チェ・ボユン）議員のオフィスを通じて確保した選管労組の「組織刷新および選挙制度改革のためのアンケート調査結果報告書」によると、韓国選管職員らは6・3地方選挙の投票用紙不足事態の再発防止に向けた先行課題（複数回答）として、80%・910人が「投票事務の行政安全部（地方自治体）への移管」を、同じく80%が「期日前投票制の改編など選挙システムの全面改編」を挙げた。

続いて、選挙管理業務全般の再検討が72.6%、選挙管理業務に過大な負荷を与える不要な業務の調整が71.3%という順になった。「投票業務の行安部移管に関する意見」を尋ねると、回答者の88.5%・1007人は「賛成」と答え、現行維持などのその他の意見は11.5%・131人にとどまった。

期日前投票制も大々的な改編が必要だと多数が答えた。「全面廃止」が41.4%・474人で最も多かった。

また、「期日前投票の期間や時間の調整」が30.2%・346人、「不在者投票の導入」が21.8%・250人で後に続いた。

今回の調査は、選管公務員労組が去る8日から16日までの九日間、内部コミュニティにて匿名投票方式で実施した。調査対象は全国選管の現員3007人（今年5月現在）で、1138人が参加した。