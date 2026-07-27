「俺の成果給は300万元」…明細を外部に漏らして解雇された中国テンセント社員

【NEWSIS】中国のIT大手テンセントが、成果給の明細書のキャプチャ画像を外部に公開した社員を解雇した。

24日（現地時間）、中国のシナテック（新浪科技）は、テンセントが社内のお知らせを通してWeChat（ウィーチャット）事業部傘下のプロジェクトチーム責任者の解雇を明らかにしたと報じた。テンセント側は、この社員が「会社の機微な情報を流出させた」とし、「ブラックリストに登録され、今後永久に再雇用されることはない」と明かした。

この社員は年末の成果給として現金82万元（現在のレートで約1980万円。以下同じ）と株式235万元（約5690万円）などを受け取ったとされる。合算すると韓国ウォンで6億（約6700万円）を超える水準だ。この社員は成果給の内訳が書かれた明細書をキャプチャして知人に送信し、その後、オンライン上で明細書の内訳が拡散した。

成果給情報の流出を確認したテンセントの反腐敗調査部は事件の経緯を調査した。同部は「社員が在職期間中、会社の機微な情報を外部の者に送信し、これにより関連情報が外部プラットフォームへ流出して社内外に悪影響を及ぼした」と批判した。

社員の行為が社内規定中の「第3条 情報セキュリティ違反および機密流出」に抵触すると判断したテンセントは、当該人物を解雇した。同条項には給与情報を漏洩したり他人の給与を探る行為、故意・操作によって会社内部の機微な情報を流出させる行為などが含まれる。

中国では給与問題をめぐる解雇紛争が、これまでにも数回発生している。

中国の就職情報サイト「中国就業網」のインタビューに応じたある弁護士は、「中国国内のほとんどの会社は社員の給与明細書の公開を嫌がる」とし、「会社内部の規定に公開禁止条項があるか、もしくは秘密保持契約を締結していれば、契約条件に従って処罰される可能性がある」と説明した。その上で「会社が関連方針を社員に知らせず、後になってからその方針で処罰することは違法だ」と付け加えた。