ワインを飲んでおきながら記念写真は焼酎で？…曺国「情けなくてつまらない記事」

韓国の進歩（革新）系野党「祖国革新党」の曺国（チョ・グク）前代表が最近、飲み会の写真を掲載したところ、「ワインを飲んでおきながら記念写真は焼酎で撮ったのではないか」という論議が起き、曺・前代表がこれに正面から反論した。

曺・前代表は26日、フェイスブックに「私と俳優イ・グァンフンがワインを飲んでおいて、焼酎を飲んだかのように記念撮影したと主張している」「私に対するマイナスイメージのレッテル張りの下心が見え透いた記事で、情けなくてつまらないが、簡単に事実を明らかにする」と書き込んだ。

去る24日、曺・前代表は、6.3京畿道平沢乙選挙区国会議員再選挙で自身を支援した俳優イ・グァンフンと焼酎のグラスを合わせながらほほ笑んでいる写真を掲載した。

この写真には、蓋が閉まっている焼酒（韓国焼酎）の瓶と共に、ワインボトルとワイングラスが一緒に写っていた。

これに曺・前代表は「当日、計4人が集まって生ビールで喉を潤した後、各自の好みに応じて焼酒を飲んだり、俳優イ・グァンフンが持ってきたスペイン産ホワイトワインを飲んだ。私はすべて飲んだ」と説明した。

曺・前代表はさらに「写真を見れば、空の生ビールグラス、焼酒の瓶、焼酒のグラス、ワインボトル、ワイングラスがすべて見えるはずだ」と述べた。

また「韓国社会においてワインはすでに大衆的な酒となって久しい」「私もやはりワイン愛好家であり、ワインを飲んだことを隠す理由はない」とも語った。

その上で「今回も肉とテンジャンチゲ（韓国みそ鍋）を両方とも食べた」と付け加えた。

これは、昨年8月15日の出所後に掲載したテンジャンチゲの映像に関連する論議に言及したものと見られる。

当時、曺・前代表は「家族の食事」というメッセージと共に、飲食店でテンジャンチゲが煮立っている短い映像を掲載した。

その後、このメニューが実は有名韓牛料理店の締めのメニューであるという事実が発覚した。

保守系最大野党「国民の力」やオンラインなどからは、「庶民のふり」ではないかという批判の声も上がった。