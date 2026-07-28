シカゴを強打した「村上効果」…デビューシーズン22本塁打を放ち大活躍

米メジャーリーグ（MLB）のシカゴ・ホワイトソックスに所属する日本人大砲、村上宗隆（26）が、ビッグリーグデビュー初シーズンにして「スーパースター」へと躍り出ている。連日長打力を見せつけ、チームの内外で自身の存在感を誇示している。チームはアメリカン・リーグ中地区の首位を走り、ファンの間では村上の人形や寿司などが大きな話題になっている。本拠地のクラブハウスに日本製の温水洗浄便座を設置した張本人も村上だ。

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村上は27日、米シカゴのレート・フィールドで行われたヒューストン・アストロズとのホーム戦に2番打者（一塁手）として先発出場し、本塁打2本を含む5打数3安打6打点と大活躍した。1回に左翼方向へ117メートルの特大2ランホームランを放ち、8回にはソロホームランまで追加した。村上は今季69試合に出場して打率.239、22本塁打、48打点、OPS.921を記録し、ア・リーグ新人王の有力候補に挙がっている。

この日、ホワイトソックスは、村上が3月27日のミルウォーキー・ブリュワーズとのシーズン開幕戦でデビューと同時に本塁打を放った当時の姿をボブルヘッドにして、観客1万5000人に配った。人形の下には、村上があるインタビューで語った「僕にはパワーがあります（I have power）」という言葉が刻まれている。

米国では、プロスポーツ球団がスター選手たちのためにボブルヘッドを制作するのはよくあることだ。MLS（米プロサッカー）のロサンゼルスFCは23日、ソン・フンミンの「カメラセレモニー」を形象化したボブルヘッドを作った。

村上のボブルヘッドの制作は、温水洗浄便座メーカーとして有名なTOTOが後援した。村上の要請でホワイトソックスのクラブハウスに設置された温水洗浄便座が、TOTOのウォシュレットだ。TOTOの田村信也社長は「有名選手である村上を通じて、メジャーリーグに温水洗浄便座がもっと広く伝わるだろう」と語った。

ホワイトソックスの本拠地では「Muneshot Sushi Push-Pop」も人気だ。空高く飛んでいく特大本塁打を意味する「ムーンショット（moon shot）」を、村上の名前（宗隆〈むねたか〉）になぞらえて販売しているロール寿司だ。価格は23ドル（現在のレートで約3770円）だが、ホワイトソックス球団によるとヒューストンとの3連戦の間だけでも2000個以上が売れたという。