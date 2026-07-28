女性新職員の手や肩を触る…強制わいせつで告訴された現職の体育団体長【独自】

韓国国内のある体育団体の協会長を務めるA容疑者が新人の歓迎会の席で職員らにわいせつ行為（強制わいせつおよび業務上威力等によるわいせつ）を働いた疑いで、ソウル松坡警察署が告訴状を受理し、捜査に乗り出したことが27日までに分かった。

【図】前科者だらけの韓国統一地方選

告訴人らは、A容疑者が去る4月9日の夕方、松坡区のある居酒屋で開かれた新入職員歓迎の席で、職員らにわいせつ行為を働いたと主張している。当時、A容疑者が「中国人は酒のつまみとしてキスをする」と言いながら、隣の席にいた男性新入社員のBさんの首根っこを掴んで強制的に口付けしたという主張だ。A容疑者はさらに、20代・30代の女性職員3人の手を掴んで引っ張ったり、指を絡めて手を握り肩を触ったりした―と告訴人らは主張した。

A容疑者からわいせつ行為を受けたとされる人々は、この体育団体に入って間もない見習い職員たちだった。彼らは人事上の不利益などを心配し、現場では抗議できなかったという。

ところが協会側は去る9日、Bさんと、A容疑者がわいせつ行為を働くのを目撃したと周囲に語っていた協会職員のCさんに対して解任を通知したという。BさんとCさんは「協会側から、私たちは業務遂行能力が不足しており、勤務態度に問題があると言われた」と語った。

しかし翌日、協会はBさん・Cさんに対する解任通知をそれぞれ撤回したという。解任通知を撤回する際、人事担当者はBさん・Cさんに「間違った考えだった、申し訳ない。再びしっかりと勤務してほしい」というメッセージを残したという。わいせつ行為を受けたという一部の職員は、うつ病を患うなど精神的苦痛を受けているという。

A協会長は本紙の電話取材で、「4月にあったことをどうして全て覚えているのか。（被害者という人々が）通報するなら1週間以内にすべきだったのではないか」とし、「人事評価に不満を抱いた新入職員たちが個人的な感情で通報したようだ」と主張した。警察は現場の防犯カメラ映像を分析し、一部の告訴人や目撃者を対象に事件の経緯について調べを進めている。