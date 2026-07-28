記事入力 : 2026/07/28 14:40

尹錫悦前大統領、1年間で領置金17億ウォン超…大統領の年俸の6.3倍

金建希夫人は同期間に1億7000万ウォン受け取る

尹錫悦前大統領、1年間で領置金17億ウォン超…大統領の年俸の6.3倍

　【NEWSIS】尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が、これまで1年間でおよそ17億ウォン（約1億9000万円）に達する領置金を受け取っていたことが分かった。これは、現職大統領の年俸の6倍を上回る額だ。

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　金建希（キム・ゴンヒ）夫人も、同期間におよそ1億7000万ウォンの領置金を受け取っていた。

　28日、国会法制司法委員会所属のパク・ウンジョン祖国革新党議員が法務部（省に相当）から提出された資料によると、ソウル拘置所で昨年7月10日から1年間の領置金入金総額が最も多かった収監者は、17億1470万ウォンを受け取っていたという。

　今年の大統領の年俸（2億7177万ウォン）の6.3倍を上回る金額であり、該当の収監者は尹錫悦前大統領だという。

　昨年7月10日は、尹錫悦前大統領が内乱特別検察チーム（特別検察官チョ・ウンソク）によって、ソウル拘置所に再収監された日だ。

　入金者一人当たり平均4万3052ウォンずつ、多いときには280万ウォンを入金した。同期間の尹錫悦前大統領の出金総額は、17億552万ウォン（99.4％）と集計された。

　尹錫悦前大統領は、一年間で領置金を3万9829回受け取った。2位と比べて金額としては13倍、回数としては10倍ほど多い。2位の収監者は、3912回にわたり1億3135万ウォンを受け取った。

　昨年8月12日から今年7月10日まで、ソウル南部拘置所で領置金を最も多く受け取った収監者は、8119回にわたり、計1億7123万ウォンを受け取った。一人当たり平均2万190ウォン、最大100万ウォンを受け取り、1億6180万ウォン（94.4％）を出金した。

　該当の収監者は、昨年8月12日に拘束された金建希夫人だという。

　領置金は、刑務所や拘置所などの矯正施設に収監された人たちが、生活必需品や間食を購入するために使う財産だ。一人当たりの保有限度額は400万ウォン。限度を超えた場合は、釈放時に支給されるか、個人口座に振り込まれる。

キム・ジョンヒョン記者
NEWSIS／朝鮮日報日本語版
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