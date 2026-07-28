バンコクの道路の真ん中で上半身裸で交通整理、韓国人の男を逮捕

【NEWSIS】タイ・バンコクの繁華街の道路の真ん中で、上半身裸のまま交通整理をして騒ぎを起こした韓国人の男が警察に逮捕された。

タイのメディア「The Tiger（ザ・タイガー）」が27日（現地時間）報じたところによると、バンコクの繁華街の路上で、51歳の韓国籍の男Aが車に向かって手で合図をしながら、交通を規制しようとした。

当時、Aは上半身を脱いだまま、黒いハーフパンツにスニーカー姿でソイ・トンロー15番地の道路の真ん中に立ち、運転手たちに向かって指示を出していた。

突然のAの行動に、運転手たちがスピードを落としながら避けるなど、現場は一時混乱した。近くの道路のカラーコーンに掛かっていた白いシャツを取って着たAは、やがて歩道へと歩いて行き、幸いにも衝突や負傷者は発生しなかった。

チャンネル7によると、Aは近くのホテルに滞在しており、住民やバイクタクシーの運転手たちの間では、普段近くの食堂できちんとした服装で目撃されていた人物だったという。住民たちは、Aは普段から暴力的な様子を見せたことはないが、道路上での行動は非常に危険だった、と口を揃えているとのことだ。

警察による捜査の結果、Aはタイで数年前からビザで許可された滞在期間を超えており、不法滞在していたことが明らかになった。警察は、正確な事件の経緯を調べた後、関連する法的手続きに従ってAを追放する方針だ。