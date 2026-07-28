「ペンキの缶だと思ったら」…英国の築100年超の古民家地下で札束を発見

【NEWSIS】英国のある夫婦が、築100年を超える古民家の地下に隠されていた札束を発見し、話題になっている。

26日（現地時間）、米メディア「ニューヨーク・ポスト」によると英国在住のルイーザさんと夫のダンさんは、自分たちが住んでいる1900年代以前に建てられた古民家の地下室の階段下に、レンガで塞がれた空間を発見した。

【写真】築100年を超える古民家の地下に隠されていた札束

空間の中には古いペンキの缶が一つ置かれていた。ルイーザさんは米週刊誌「ニューズウィーク」のインタビューで、「アンモニアのような匂いがしたので、数カ月間缶を開けずに片隅に置いていた」―と当時を振り返った。

しかし、好奇心からペンキの缶を開けてみた夫婦は、思いがけない光景に直面した。缶の中には1970年代に発行されたイギリスの紙幣の束がぎっしり詰まっており、金額は1000ポンド（現在のレートで約22万円）以上だった。

札束を発見した瞬間はTikTokの動画で公開され、約20万回に達する再生回数を記録した。

ルイーザさんは「私たちの誰も、缶の中に現金が入っているとは予想していなかった」とし、「子どもたちにとって一生記憶に残る素晴らしい思い出になった」と伝えた。

当時失業状態だったルイーザさんは、「おかげで滞っていた請求書の支払いを済ませ、子どもたちにちょっとした特別なプレゼントをすることができ、数週間分のストレスを軽減することができた」と付け加えた。

動画を見たインターネットユーザーらは、「うちの地下室からはネズミとリスの骨しか出てこなかった」、「エリザベス女王の顔が印刷された旧紙幣は銀行で交換ができる。希少な年代の紙幣は額面より高く取引される可能性があるので確認してみて」など様々な反応を示した。

家の中の隠された空間から思いがけない物が発見された事例は、今回が初めてではない。これに先立ち、今年1月には米イリノイ州で、結婚を控えたある女性が新しく引っ越した家の秘密の屋根裏部屋でヴィンテージのウェディングドレスが入った箱を発見し、話題になった。