白鹿潭に入り水を飲みSNSで自慢…漢拏山での違法行為　特別取り締まりへ

済州特別自治道（済州島）の漢拏山国立公園で違法行為が横行していることが分かった。道は違法行為に対して特別取り締まりを実施する。

【写真】漢拏山・白鹿潭の噴火口内へ無断で進入し、水をくんで飲む登山客

23日、済州特別自治道議会・文化観光体育委員会所属のパク・ジウン議員によると、漢拏山の違法行為取り締まり状況を確認したところ、漢拏山への無断立ち入り摘発件数が2023年の30件から昨年は53件へと77％も増加したという。また、今年6月までに35件の違法行為が摘発されたとのことだ。

パク議員は「単なる無断立ち入りだけでなく、野営、炊事、飲酒、喫煙、用便など各種の違法行為が後を絶たない」として、ソーシャル・メディア（SNS）で共有されている動画のスクリーンショット5枚を公開した。これを見ると、高い岩の上に乗ったり、ロープを垂らしてロッククライミングをしたりする姿などが映っていた。

パク議員は「雪が積もった漢拏山でスキーを履いて滑ったり、用便を足したりしたりした事例もある」「さらにひどいことに、白鹿潭に入り込んで水をくんで飲んだり、絶壁で記念写真を撮影するなどの危険な行為もあった」と明らかにした。

これら違法行為者は、管理員が配置されていない午前1～2時に入山して、山頂で日の出を見て記念写真を撮影した後、一般登山客が来る時間に合わせて探訪路に合流するという手口で取り締まりを免れているという。

パク議員は「このような違法行為をSNSなどに投稿し続けて自慢し、模倣犯罪にまで発展しているのが現実だ」と指摘した。

その上で、「現在、自然公園法などに基づき過料20万ウォンを科しているが、最も強力な処罰が科されるようにする一方で、根絶のための対策を講じるべきだ」と強調した。また、「違法行為を収めたユーチューブ動画などが拡散した場合、SNSプラットフォームに削除を要請するなどの行政措置が必要だ。ドローンによる巡回や取り締まり権限の確保など、違法行為を予防できる方策を推進すべきだ」と述べた。

済州道・漢拏山国立公園管理所は、漢拏山内での違法行為が最近増加しているとの指摘が相次いできるのを受け、今月24日から8月23日まで「漢拏山無断立ち入りおよび違法野営行為特別取り締まり」を実施する。今回の取り締まりは、無断立ち入りや違法野営が増加する金曜日および週末の夜間・早朝の時間帯を中心に、漢拏山山頂部の一帯と国立公園内の道路である516路・1100路の主要駐車場で集中的に行われる。主な取り締まり対象は、漢拏山山頂部である白鹿潭一帯の常習的な無断立ち入り行為や高地での違法野営・炊事行為、516路・1100路周辺の駐車場内での野営または車中泊・炊事行為などだ。漢拏山国立公園管理所は、摘発された違法行為に対して関連法令に基づき刑事処罰や過料賦課などの厳正な措置をとる方針だ。