「大学生最高の都市」ランキング、ソウルが東京・ロンドンを抑えて2年連続1位

【NEWSIS】英国の高等教育評価機関QS（Quacquarelli Symonds）が21日に発表した「2027グローバル大学生最高の都市（QS Best Student Cities 2027）」ランキングで、ソウル市が2年連続世界第1位になった。同市が22日に明らかにした。

ソウルは、昨年7月に発表された「2026グローバル大学生最高の都市」評価で初めてトップに立ち、今年も首位を守った。

ソウルは6年連続でトップに君臨してきたロンドンを抑えて1位になったのに続き、2年連続で先頭に立った。

今年の評価ではソウルが1位を占め、東京が2位、ロンドンが3位で後続した。次いでメルボルンが4位、ミュンヘンとシドニーが共同5位となった。さらに7位パリ、8位ベルリン、9位ウィーン、10位チューリヒという順だった。

「グローバル大学生最高の都市」は、世界の大学生が学び、生活するのに良い都市を評価する指標だ。QSは、人口25万人以上でQSの世界大学ランキングに含まれる大学を2校以上有する150都市を対象に▲世界大学順位▲学生の構成▲都市選好度▲雇用主の活動▲経済性▲学生の評価という6分野を分析した。

QSは「ソウルは都市の大学の数と経済力を評価する『世界大学順位』指標で1位になり、卒業生に対する企業の評価や若者の就職条件などを反映する『雇用主の活動』部門でも高く評価された」と説明した。

ソウル市は「今回の結果は、ソウルが大学の学問的競争力にとどまらず教育と産業、就職と都市生活全般において世界最高水準の競争力を有していることを示す」と評した。

呉世勲（オ・セフン）ソウル市長は「これからも大学生や若者たちがソウルで学び、成長し、グローバル人材へと跳躍できるように未来産業人材の養成や創業支援を強化したい」「文化・観光コンテンツと交通・生活インフラを引き続き拡充し、世界の人々が学び、働きながら滞在したいと思う都市にしていく」とコメントした。