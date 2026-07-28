米軍、イラン戦の死傷者600人超え…「被害縮小」批判を受けてこっそり修正

米戦争省（国防総省）が、イランとの戦争で発生した戦死者数を14人から18人に再び修正した。

【写真】イランのドローン攻撃で炎上するクウェートシティのビル

米軍は戦死者の公式集計数値を従来の18人から14人に減らしていたが、「被害を縮小しようとした」と物議を醸したことから、再度修正したのだ。

26日（現地時間）、米CNNによると米戦争省は同日、公式ウェブサイトの死傷者集計を修正して140人以上の追加負傷者を記録するとともに、先週イランの空爆で死亡した4人を死亡者集計に再び反映させた。

これに伴い、米軍が去る2月28日にイランとの戦争を開始した後に発生した死亡者は18人、負傷者は624人にそれぞれ増えた。

これに先立ち、米戦争省はドナルド・トランプ大統領がイランとの休戦を宣言した後、追加交戦の過程で死亡した米軍4人を戦死者名簿から除外し、「被害を小さく見せかけようとしている」との非難を浴びていた。

これに対し、ジョエル・バルデス戦争省報道官代行は「一時的なデータエラーであり、直ちに修正されるだろう」と釈明したが、その後も戦争省のウェブサイトには戦死者数が14人と表記され続け、議論を呼んでいた。

米戦争省は、休戦後に繰り広げられたイランとの限定的な軍事攻防の期間、イランの攻撃により数十人の米軍負傷者が発生した際にも、これを直ちに公開しなかったという批判を受けた。

併せて、米戦争省が公式ウェブサイトに対イラン戦争の開始日を2月28日ではなく7月7日と明記したことも議論になっている。

この日は、トランプ大統領が議会に公式書簡を送り、休戦後に対イラン軍事行動が再開されたと通知した日付だ。

米国大統領は、1973年に制定された戦争権限法に基づき、軍事行動を開始した後48時間以内にこれを議会に通知しなければならず、議会の承認がない場合、軍事行動の期間は60日に制限される。

米政界では、トランプ政権が公式な戦争開始日を遅らせて議会の承認手続きを迂回しようとしている―という指摘が出ている。