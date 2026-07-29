散乱し、崩れ落ち…熊本でM7.1の強い地震

【TV朝鮮】（アンカー）

きょう午後、日本南部でマグニチュード7.1の強い地震が発生しました。道路や橋が寸断され、大型ショッピングモールが倒壊し、多数の人が孤立しているとのことです。再び強い地震が起きる可能性もあり、懸念が広がっています。まず、日本の被害状況をイ・ジョンミン記者がお伝えします。

【写真】ベネズエラ地震で米ミスコン出身モデルが死亡

（記者リポート）

熊本城を映すカメラの画面が激しく揺れたかと思うと、あちこちで土埃が舞い上がります。

「うそ！」

とうとう石垣がガラガラと崩れ落ちます。

（目撃者）

「すごかったです。ばらばらっと落ちるんじゃなくて、一気にドン！と落ちましたから、本当に、そのときはびっくりしました」

今日午後4時半ごろ、九州西部、熊本県でマグニチュード7.1の強い地震が発生しました。

震源の深さは10キロと推定されています。

地震波の衝撃は熊本だけでなく、近隣の長崎や福岡など九州全土を直撃しました。

スーパーでは商品が散乱し、瞬く間に修羅場となりました。

「（上、危ないから伏せていて！）大丈夫ですか？」

恐怖に怯える子どもたちは、親に抱きついて泣き叫びます。

「ウワーン」

ある大型ショッピングモールでは建物の一部が崩壊し、利用客など複数人が孤立していると伝えられました。

人が立っていられない震度7の揺れにより、道路は紙切れのようにくしゃくしゃになり、橋は寸断されました。

熊本空港の滑走路は閉鎖され、鉄道の運行も中断されました。

日本政府は総理官邸内に緊急対策室を設置し、被害の収拾と対策作りに乗り出しました。

（木原稔／官房長官）

「引き続き震度7程度の地震の発生に注意いただくとともに…」

今回の地震でこれまでに約5万世帯が停電し、少なくとも50人が負傷したと把握されています。

地震直後に津波注意報が発令されましたが、幸い津波は発生しませんでした。テレビ朝鮮のイ・ジョンミンがお伝えしました。

（2026年7月28日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）